Hypnotisée, Sarah retrouve son père ...

Lors de sa dernière séance avec Lucie, Sarah était parvenue à s'ouvrir un peu. Mais le lendemain, la distance était devenue plus grande encore, au sein du couple qu'elle forme avec Jordan. "Le fait de m'être ouverte, a provoqué un blocage en moi," avoue la coeur brisé. Son mental doit s'apaiser pour laisser de la place à son coeur et pour cela, Lucie lui propose une séance d'hypnose. Un véritable électrochoc pour Sarah qui, en pleine état d'inconscience, retrouve son père sur une plage ...