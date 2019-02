Illan déclare son AMOUR à une ancienne cœur brisé !

Illan décide de prendre Matthieu à part pour lui parler de son ressenti dans la villa. Illan explique qu’il pense être arrivé au bout de sa problématique. En effet, depuis le début de l’aventure Illan a beaucoup progressé. Il souhaite avouer à une fille qu’il est amoureux d’elle. Il s’agit de Vanessa Lawrens, ex de Julien et ancienne cœur brisé. Il l’appelle et lui déclare sa flamme. Comment Vannessa va-t-elle réagir ? Réponse dans l’épisode 40 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.