Inès/Coralie/Cloé : Qui fait vraiment battre le coeur de Virgil ?

A la villa, Matthieu a préparé une petite soirée physique. Virgil fait équipe avec Vincent, la team Looser, Matthieu et Jordan, la team Couples, Julien et Dylan, la team Popeye. En jeu ? Des questions vérités pour les perdants. Qui de Cloé ou Coralie, préfère Virgil ? “Coralie”. Et si Inès revient ? “Inès” ! “Ton cerveau, c’est de l’emmental,” balance Julien. Qu’est-ce que tu penses vraiment de Mélanie ? Dylan est obligé de dire la vérité. “Honnêtement, il n’y aura jamais moyen”. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1