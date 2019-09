Inès fait une révélation DRAMATIQUE sur son passé

Oussama et Inès se rendent au coaching de Lucie. Depuis le début de l’aventure, Oussama se concentre essentiellement sur les stratégies et plus sur sa relation avec sa copine Inès. Lucie décide de les voir individuellement et Inès s’apprête à faire des révélations bouleversantes sur son passé. . Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 11 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.