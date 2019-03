Inès quitte l'aventure : "Je n'ai pas de problèmes"

Inès demande à parler à Lucie pour lui avouer qu’elle n’a pas vraiment jouer le jeu de la cabane. Pour elle, c’était une punition qu’elle ne méritait pas et a préféré partir à la soirée tentation. “Je me suis rendue compte que je n’avais pas forcément de problème et que je ne suis qu’une fille de 19 ans qui a envie de s’amuser. J’ai décidé de partir de l’aventure,” confie-t-elle à la love coach. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.