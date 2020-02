Inès : « Sergio et moi c’est officiel ! »

Depuis le début de la soirée, Inès et Sergio se tournent autour. Sergio prend les devants et décide de s’isoler avec la jeune femme. Inès et Sergio s’avouent ce qu’ils pensent l’un de l’autre. Sergio embrasse Inès ! Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 28 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.