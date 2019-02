Inès vit une idylle, Virgil encaisse les coups

Inès convie son prétendant à venir à la villa. Le jeune homme arrive et de suite les cœurs brisés le trouvent beau et imposant. Virgil est dégouté, il se rend compte qu’il n’est pas à sa hauteur. Inès décide de s’isoler pour parler avec son prétendant et avoue être bien avec lui. Finalement, les deux tourtereaux se font un petit bisou au bord de la mer. Virgil est à bout. Comment va-t-il réagir face à l’idylle de son ex Inès ? Réponse dans l’épisode 44 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.