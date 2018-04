INSTANT NOSTALGIE : En image, les coeurs brisés revivent leur aventure

Lucie a réservé une surprise aux cœurs brisés pour leur dernière soirée. Une vidéo souvenir de toute l’aventure et de tous les candidats qui y ont participé. Julien, Vivian et Beverly, seuls rescapés du début, se rappellent avec joie et émotion de tous leurs premiers instants. Fanny et Mélanie ouvrent le bal, s’en suit Nadège et Yoni, toujours ensemble aussi, avec une petite dédicace à Vivian et Beverly. Stéphanie elle, en image avec le père de son fils, Eric, tient à laisser un mot à Manue, sa copine de l’aventure. Les cœurs brisés sont émus aux larmes et cette vidéo nostalgie leur rappelle que c’est leur dernière soirée à la villa et que demain ils devront la quitter… Extrait de l’épisode 90 de la villa des cœurs brisés, diffusé vendredi 13 avrils à 19h20 sur TFX.