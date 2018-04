INTERVIEW DOS A DOS - Fanny et Mélanie sans filtre !

Découvrez un vrai moment de complicité entre Fanny et Mélanie. Le couple vient de quitter la villa et, en exclu pour MYTF1, elles se sont prêtées au jeu de l’interview dos à dos. Alors, qui est la plus fofolle des deux ? La plus pénible ? Celle qui a le plus de conquêtes ? La plus colérique ? La plus fainéante ? La plus jalouse ? La plus belle ? Celle qui fait le plus d’efforts ? Celle qui s’excuse le plus ? Et beaucoup d’autres questions. Certaines réponses vont vous étonner ! Alors découvrez cette interview inédite et Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TFX pour suivre les aventures des cœurs brisés de la villa 3.