INTERVIEW - Bastien s'explique sur son départ "C'est comme un échec"

Dans l’épisode 7 de la Villa des Cœurs brisés saison 4, Bastien choisit de quitter la villa suite à la conversation qu’il a eu avec Lucie, la love coach. Il ne se sent pas prêt à se confier et prend donc une lourde décision. A peine une semaine après son entrée dans la villa, il refait déjà ses valises. Mais Lucie lui laisse une opportunité de revenir s’il s’en sent capable. Retrouvez son interview en exclusivité sur MYTF1. La Villa 4 c’est tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 - Un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX.