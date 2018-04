INTERVIEW - Le bilan de Fanny : "Le premier soir, j’avais vraiment envie de partir"

Entre clash, amitié et coup cœur, l’aventure de Fanny dans la villa n’a pas été de tout repos. La jeune femme a commencé dans l’émission en se clashant violemment avec Vivian, son ex. Elle souhaitait même quitter la villa dès le premier jour ! Mais Lucie arrive à la convaincre de rester. Mais Vivian restera quand même son pire « ennemi » dans la villa, celui qui lui a fait le plus de coups tordus. Fanny a quand même fait de belles rencontres au cours de la saison. Elle souligne son amitié avec Beverly et surtout sa rencontre avec Mélanie, son amour, avec qui elle est toujours. Regardez son interview exclusive sur MYTF1 et rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TFX pour suivre les aventures des cœurs brisés de la villa 3.