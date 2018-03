INTERVIEW BILAN - Nadège, « c’est une émission où il y a de belles rencontres »

En exclusivité pour MYTF1, Nadège fait le bilan de son aventure. Plus gros clash, meilleur date, pire ennemi, elle nous dit TOUT. Elle se confie sur sa relation avec Gabano « on était bien, c’était nous le premier voyage en amoureux. » Mais aussi sur Jesseka, la prétendante avec qui Gabano est reparti, « elle a beau se prendre une reine de beauté, d’intelligence et de bonnes manières, je pense qu’elle a beaucoup de cours à reprendre. » Et apparemment la pilule a toujours du mal à passer. Elle évoque évidemment son coaching « le plus dur », où elle a dû confier à Lucie les raisons de sa rupture familiale et remercie Lucie pour sa bienveillance et ses solutions « alternatives ». Pour suivre les aventures de la villa des cœurs brisés saison 3, ne ratez pas les épisodes de la saison 3 diffusés du lundi au vendredi à 19h20 sur TFX.