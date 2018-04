INTERVIEW DES CŒURS MÊLÉS - Beverly et Vivian, SANS TABOU

En exclusivité pour MYTF1, l’un des couples phares de la villa des cœurs brisés saison 3 nous dévoile TOUT. Toujours ensemble après la diffusion de l’émission Beverly et Vivian se sont mis en ensemble sous vos yeux. Désormais découvrez-les réuni, après quelques mois de vie commune. Sans langue de bois, ils reviennent sur leur première rencontre, dans la villa forcément. Mais ils reviennent aussi, avec le sourire, sur leur dernière gros CLASH à Marseille, chez la mère de Vivian. Et sur la jalousie de Beverly, « il suffit que j’ajoute une fille sur Instagram pour entendre, c’est qui elle ? » On vous a même réservé une séance d’imitation qui vous fera bien rire. Et pour revivre le dernier épisode de La Villa des cœurs brisés rendez-vous sur MYTF1.