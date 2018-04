INTERVIEW DES CŒURS MÊLÉS - Manue et Antonin : « On est un vieux couple !»

En exclusivité pour MYTF1, le couple venue en crise dans l’aventure est reparti plus soudé que jamais, et pour nous, ils répondent à des questions 100% VÉRITÉS. Comment se sont-ils rencontrés ? Leur dernier GROS CLASH ? Leurs plus gros défauts ? Ils nous disent TOUT. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur ce couple de Marseillais aux caractères bien trempés. Manue avoue qu’entre eux, il n’y a pas vraiment de grosses disputes, seulement « des désaccords » sur les tâches du quotidien, « on est presque un vieux couple maintenant », confie-t-elle en rigolant. Elle nous dévoile LA phrase préférée d’Antonin, « me rend pas fou », qui la met justement hors d’elle et a même sous sa manche une petite d’imitation de son chéri en voiture qui vaut le détour. Un couple qui transpire l’amour et ça fait du bien de les retrouver comme on les a quitté. Pour revivre leur dernier moment à deux dans la villa, rendez-vous sur le Replay de la Villa des Cœurs Brisés, sur MYTF1.