INTERVIEW CONFESSIONS – Vanessa : "J’ai retrouvé l’amour de ma vie"

Vanessa vient de rejoindre la villa des cœurs brisés. Sa problématique : « en amour, je fuis le conflit ». Aujourd’hui, elle a annoncé à tous les cœurs brisés qu’elle n’avait jamais vraiment oublié son ex Jonathan qu’elle a quitté il y a 6 ans. La jeune femme a même demandé à Lucie de faire venir Jonathan à St-Martin pour le reconquérir. Et le jeune homme a accepté ! Vanessa a pu le revoir et a passé un excellent moment avec lui. Découvrez en exclusivité son interview confessions sur MYTF1. Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TFX pour suivre les aventures des cœurs brisés de la villa saison 3.