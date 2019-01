Isolement, double jeu et jalousie dans l'épisode 22 de La Villa des Cœurs brisés

Prochainement dans l’épisode 22 de La Villa des Cœurs brisés, Illan s’isole des autres. Pour lui, les cœurs brisés ne le respectent pas donc lui non plus. Illan va-t-il réussir à s’intégrer ? Jordan est complétement perdu. Entre Mélanie et Sarah son cœur balance. Qui, Jordan va-t-il choisir ? Enfin lors d’une pool party Vivian et Beverly se disputent à nouveau. La Villa des Cœurs brisés diffusé tous les jours du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.