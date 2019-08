En exclusivité, Alizée et Maxime nous racontent leur rencontre. Ils étaient au lycée et Maxime a invité Alizée pour une soirée de réveillon en 2008 et depuis ils ne se sont jamais séparés. La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50.