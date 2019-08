En exclusivité, Olivia et Alex nous racontent leur rencontre. Ils ont fait connaissance par le biais d'un ami commun et le coup de cœur n’était pas immédiat, depuis de l'eau a coulé sous les ponts et ils ont eu ensemble un petit garçon. La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50.