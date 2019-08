En exclusivité, Wafa et Oliver nous racontent leur rencontre. Ils se sont rencontrés sur le lieu de travail de Wafa et ça a été une évidence. Depuis ce jour-là, ils partagent leur quotidien et ils ont même fondé leur famille. La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50.