En exclusivité, Wafa et Oliver nous confient leurs impressions sur le casting de la saison 2 de La Bataille des Couples. Le couple semble avoir des préférences parmi les binômes, notamment Mélanie et Vincent, en revanche ils ont déjà des reproches à faire à Fidji et Dylan. La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50.