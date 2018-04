« J’ai envie d’être avec toi » - Bilal et Morgane s’embrassent

« Pour Morgane je ressens beaucoup d’affection, ça vient doucement et surement » avoue Bilal qui lui a proposé de passer à la Villa. Il cherchait à savoir où ils en étaient et pour Morgane aussi, la discussion devait se faire. Bilal lui dit que s’il l’embrasse il se considérera alors en couple et non en « précouple ». Parfait, « je n’embrasse pas n’importe qui » lui confie Morgane, sur la même longueur d’onde. Et c’est naturellement que ce premier bisou arrive, évidemment sous les applaudissements des cœurs brisés, postés sur la balcon pour ne rien louper… Extrait de l’épisode 84 de la villa des cœurs brisés, diffusé le jeudi 5 avril à 19h20 sur TFX.