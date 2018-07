« J’ai toujours tout raté dans ma vie » - Vivian en pleurs, Benoît le réconforte

Vivian a le moral au plus bas et souhaite quitter l’aventure. Seulement, le candidat a intégré l’aventure pour « rendre fier son père » et s’il abandonne, son challenge personnel tombe à l’eau. Benoît, touché par la tristesse de Vivian décide de lui parler calmement. Il lui assure qu’il peut gagner l’aventure si il encourage et met en avant Beverly. « Un vrai bonhomme, c’est quelqu’un qui sait s’excuser », lui souffle-t-il. Benoît, la voix de la sagesse, semble avoir réussi à résonner Vivian… Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 5 du vendredi 20 juillet 2018.