« J’ai tellement honte » Mélanie en pleurs

C’est l’heure du coaching de Lucie pour Mélanie et Vincent. Lucie décide de montrer les images de l’épreuve pilier à Mélanie. La jeune femme est morte de honte et n’arrive pas à visionner les images. Vincent est compréhensif mais essaie de lui expliquer son mal-être. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 18 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.