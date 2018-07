Jalousie, Clash et Cérémonie dans l’épisode 5 de La Bataille

Vincent décide d’écarter Virginie d’Hillary. Entre les deux jeunes femmes, « c’est la guerre ». Elles viennent d’avoir enfin leur première discussion et le ton est très vite monté. Virginie a dit tout ce qu’elle pensait d’Hillary mais pour elle ce n’est qu’une question de « jalousie ». A l’approche de la cérémonie des bracelets, l’ambiance de la villa devient électrique. Plus rien ne va plus entre Beverly et Vivian, nominés cette semaine. Est-ce que leur couple est-il plus fort que le jeu ? Quel couple de l’été va quitter l’aventure ? Qui perdra des bracelets ? Réponse dès demain dans l’épisode 5 de La Villa, La Bataille des Couples, dès 18h30 sur TFX.