Jalousie, rapprochements et séduction dans l’épisode 70 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 70 de La Villa des Cœurs Brisés, Antoine pète un câble contre Julie... Le jeune homme ne supporte plus son comportement… Des vidéos de la villa et du week-end tentation sont envoyées. Virnigie et Nicolo n’apprécient pas ce qu’ils voient et une mise au point s’impose… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 27 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.