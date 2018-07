Epreuve physique : un couple nominé, un autre immunisé !

Pour la première épreuve physique de la semaine, basée sur le dévouement, les huit couples ont donné le maximum d’eux-mêmes. Mais comme toujours, il y a un gagnant et un perdant. Jazz et Laurent finissent dernier et perdent un bracelet chacun, soit 10 000 euros. Ils se retrouvent également nominés pour la cérémonie des bracelets du vendredi. Hillary et Sébastien quant à eux, sont immunisés. Ils ont 24 heures pour couper le bracelet d’un de leurs adversaires… Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 6 du lundi 23 juillet 2018.