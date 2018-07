Jazz et Laurent : que pensent-ils l’un de l’autre ?

Les histoires d’amour sont au cœur de l’émission. Des idylles fortes et intenses comme en témoignent les confidences de nos tourtereaux. Jazz et Laurent sont les heureux parents d’une jolie petite fille, Chelsea. Les deux candidats de téléréalité sont plus amoureux que jamais. Fiers des parents qu’ils sont devenus, ils évoquent avec amour leur progéniture et le bonheur de la voir grandir au quotidien. Laurent es très fier de la manière dont s’occupe Jazz de sa fille. A contrario, la jolie brune est admirative de son homme qui fait tout pour les deux femmes de sa vie. Bien entendu, ils sont parfois agacés l’un par l’autre mais l’orage passe vite pour laisser place au soleil. Leur entente parfaite fait plaisir à voir !