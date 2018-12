Jelena annonce devant TOUT LE MONDE sa rupture avec Matthieu ! 😩

Lucie rejoint les habitants de la villa pour le bilan de la semaine. Elle demande Jelena et Matthieu où en est leur couple. Et surprise, la jeune femme annonce devant tout le monde qu’elle n’est plus avec Matthieu. Le jeune homme avoue avoir eu un pincement au cœur « j’ai quand même un égo et une fierté , elle m’a vraiment déçu et je ne m’attendais pas à ce genre de comportement venant d’elle » confie Matthieu. Extrait dans l’épisode 6 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.