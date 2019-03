Jelena & Matthieu : Retour sur une histoire d’amour passionnel 🔥❤

Jelena et Matthieu sont sur leur petit nuage. Le coeur brisé réunit les garçons pour demander des conseils. Ce dernier a décidé d’emmener Jelena à l’extérieur de la villa, pour s’ouvrir un peu plus à elle. “Dis-lui je t’aime !” Les garçons le harcèlent mais attention à ne pas le bloquer. Pour la symbolique, Jelena a décidé de remettre la robe de leur date de rêve. C’est parti pour un rendez-vous secret … Au programme : coucher de soleil sur la plage. Matthieu est un romantique ! “Trinquons à ce qu’on va se dire” Les amoureux retracent leur histoire depuis leur arrivée dans la villa. Mais que veut lui dire Matthieu ? Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.