Jennyfer, responsable du départ de Vivian et Beverly ? 😩

Suite au départ de Vivian et Beverly, Jennyfer s’isole : « elle me fait de la peine » confie Vincent à Jelena et Matthieu. Mais Jelena en est persuadée, elle pense que Jennyfer à sa part de responsabilité dans le départ de Vivian et Beverly. Vincent et Virgil finissent par aller réconforter la jeune femme : « ce n’est pas de ta faute, tout le monde va un peu s’en prendre à toi mais pas nous » s’exclament Vincent et Virgil. Extrait de l’épisode 24 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.