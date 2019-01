Jennyfer STOPPE sa relation avec son prétendant 💔

Lendemain de son date de 24 heures, Jennyfer réveille son prétendant. Tous les deux déjeunent sur la terrasse. Jennyfer prend la parole et explique à Matt que ce n’est pas possible entre eux : « on a passé une super soirée, on a bien mangé, mais je ne vais pas te mentir je n’ai pas eu les papillons dans le ventre » confie Jennyfer. Le jeune homme est déçu, mais ne réagit pas mal. Extrait de l’épisode 28 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.