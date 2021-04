Coaching - Jérémy : “La personne que j’étais et que je ne veux plus être”

Après un patio difficile où il s’est encore rendu compte de sa maladresse, Jérémy est plus déterminé que jamais pour son coaching avec Lucie. Pour lui, il est primordial d’avancer dans sa problématique avant d’essayer de récupérer son ex. Lucie lui propose de se recouvrir de peinture. Chaque couleur correspond à un mantra qu’il devra garder pour avancer en amour. Même s' il débute timidement, Jérémy se verse la totalité des sceaux de peinture pour s’imprégner encore plus des phrases qu’elles représentent. Lucie est très fière de lui ! Il est maintenant prêt à renouer les liens avec son ex. Mais sera-t-elle au rendez-vous ? Extrait de l’émission du 01 Avril