Jérémy face à la mauvaise ex dans le patio

Jérémy attend depuis longtemps son patio. Il espère voir son ex, avec qui il est resté 9 ans, pour pouvoir lui parler, s’excuser et surtout la récupérer. Malheureusement, lorsqu’il arrive au patio, il tombe sur une fille avec qui il a eu une relation lors d’une précédente aventure. Il est très énervé de la voir et ne prend pas du tout au sérieux ce qu’elle a à lui dire… La discussion tourne très vite au clash et il préfère partir plutôt que de parler avec elle… Jérémy se rend quand même compte qu’il a fait du mal à certaines personnes et ne veut plus que cela se reproduise Extrait de l’émission du 31 Mars