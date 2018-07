Jesta et Benoît : que pensent-ils l’un de l’autre ?

Jesta et Benoît sont un couple très fusionnel… Complices, ils partagent tous les moments de leur quotidien. Le rire est le pilier de leur histoire d’amour. Ainsi, ils se font rire mutuellement et sont constamment en train de plaisanter. Mais ils s’énervent aussi parfois notamment en ce qui concerne les courses. Pour Jesta, Benoît remet tout au lendemain, ce qui l’agace fortement. Mais quand ils se chamaillent, ce n’est jamais pour bien longtemps. Et pour cause, ils sont tellement fusionnels qu’ils se réconcilient très rapidement. Sont-ils jaloux ? Il n’y a pas matière à être jaloux selon les deux amoureux. D’ailleurs, le couple a eu un véritable coup de foudre après les épreuves de Koh-Lanta. C’est tellement beau l’amour !