Jesta et Benoît – Que sont-ils devenus ?

Ils avaient gagné la saison précédente de La Villa : la Bataille des Couples. Jesta et Benoît, qui fêtent leurs trois ans de relation, répondront à une multitude de questions depuis la fin de leur aventure. Le jeune couple s’est nettement fiancés, ils sont devenus propriétaires et ont eu un petit garçon ! « Je pense que l’aventure a renforcé tout ce qu’on savait déjà et tout ce qu’on pensait déjà sur notre couple. Qu’on s’aime ! ». Ils répondront également à des questions sur leur relation avec les autres couples dans la maison, leur meilleur et leur pire souvenir dans l’aventure… Jesta et Benoît sont aujourd’hui prêts à remettre leur titre en jeu et à peut-être gagner une seconde fois ! Retrouvez-les bientôt dans la saison 2 de La Villa : la Bataille des Couples.