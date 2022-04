Joezi blessé par Anissa veut quitter l’aventure

Pendant la première soirée du feu de la vérité, Anissa a fait face à une conversation entre Joezi et Nico. Les deux jeunes hommes se confient sur le fait qu’ils trouvent Anissa fausse. En effet, la jeune femme est très expressive avec lui en off mais pas devant les caméras… Les deux Coeurs Brisés font ressortir leur fort caractère et le ton monte très vite. Malheureusement, Anissa blesse énormément Joezi avec ses mots… Le jeune homme est tellement blessé qu’il veut quitter l’aventure. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 10