John : « J’apprends que ma copine me trompe »

John vient d’apprendre que Tyla l’a trompé pendant l’île de la tentation. Le jeune homme décide d’appeler Tyla pour avoir des explications. John ne veut plus entendre parler de Tyla et souhaite partir de l’aventure. John va-t-il mettre en œuvre ses menaces ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 16 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.