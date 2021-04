Jonathan craque (encore) pour une prétendante dans l’épisode 45

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : La soirée démoniaque fait exploser la villa ! Un invité mystère se dévoile et une cracheuse de feu sème le trouble entre Julie et Jonathan. La situation se dégrade lorsque la performeuse se révèle être en fait une prétendante ! Le prétendant d’Alice arrive pendant la soirée pour lui faire une surprise. La soirée démoniaque a-t-elle sonné la fin de la relation entre Julie et Jonathan ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission 14 Avril 2021.