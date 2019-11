Alors que Jonathan cherche une chambre pour lui et Tyla, celle-ci s’installe avec les filles… Un comportement qui ne plaît pas du tout au jeune homme. Jonathan et Tyla semblent, déjà, ne plus se comprendre… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 26 novembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.