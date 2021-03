Jonathan seul contre tous dans l’épisode 12

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : La soirée blanche commence dans la villa et elle risque d’être mouvementée. En effet, Eva fait venir un prétendant pendant la soirée… Ce qui ne plaît pas du tout à Antho. Le jeune homme a pourtant lui aussi fait venir son ex dans la villa. John de son côté à rendez-vous avec son passé dans le patio. Il sait ce qu’il l’attend et est prêt à l’affronter… Mais Sarah son ex-copine est déjà dans la villa. Que va-t-elle raconter aux Cœurs Brisés ? La réponse dans le prochain épisode. Extrait de l’émission du 26 Février 2021.