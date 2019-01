Jordan se confie à Sarah sur son rapprochement avec Mélanie !

Jennyfer, Vincent, Sarah, Jordan, Beverly et Vivian sont partis faire une balade à cheval. Pendant cette balade, Jordan décide de s’isoler avec Sarah pour lui parler de sa relation avec Mélanie. Seul problème, Sarah déteste Mélanie et le fait bien comprendre à Jordan. Pour elle, si Jordan venait à se mettre en couple avec Mélanie, elle ne verrait plus son ami. Jordan est complétement perdu, il ne sait plus qui choisir entre Sarah et Mélanie. ? Extrait de l’épisode 14 La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.