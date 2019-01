Julia seule contre tous, la valise à bombes ECLATE !

Vivian et Jordan s’apprêtent à faire une annonce importante ! En effet, un cœur brisé ne serait pas sincère dans cette villa. D’après Vivian, Julia aurait un copain à l’extérieur et comptait le faire rentrer pour partir avec à la fin avec. Les cœurs brisés sont choqués d’apprendre cela et surtout Sarah sa confidente de l’aventure. Julia essaie de se défendre comme elle peut mais Vivian Jordan et Sarah se montrent intransigeants ! Julia va-t-elle quitter la villa ? Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés diffusé à 18h50 sur TFX.