Julie a complètement oublié Jonathan dans l’épisode 61

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Jonathan ne se remet pas de la soirée karaoké… Il est encore très remonté contre les Coeurs Brisés et surtout contre Julie. Malgré tout, Julie ne perd pas de temps et commence à se rapprocher de Thibault. De son côté, Léana emmène ses prétendants pour une activité bouée. L’occasion parfaite pour eux de se démarquer et de conquérir le cœur de Léana. L’un d’entre eux va-t'il y parvenir ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 06 Mai 2021.