Julie et Antoine au bord de la rupture dans l’épisode 71 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 71 de La Villa des Cœurs Brisés, Inès et Sergio se rapprochent. Une grosse dispute éclate entre Julie et Antoine. Le couple craint la séparation. Lucie leur vient en aide et leur conseille de rester séparer quelques temps... Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 28 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.