Julie et Virginie sont en compétition pour un prétendant. Les deux jeunes femmes doivent convaincre le prétendant au téléphone qu’elles sont faites pour lui ! Et les jeunes femmes ne font pas les choses à moitié ! Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 29 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.