Julie pense encore à Jonathan dans l’épisode 66

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Deux prétendants font leur entrée dans la villa : Sébastien et Alba! Ils sont venus respectivement pour Mélanie et Jonathan. Sébastien va très vite se rapprocher de Mélanie. Cette situation blesse fortement Dylan… De son côté, Jonathan apprend à connaître Alba mais Julie est toujours dans les parages ! Thibaut ne comprend pas pourquoi elle se mêle du rapprochement entre Alba et Jonathan… L’histoire entre Julie et Jonathan est-elle vraiment terminée ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 13 Mai 2021.