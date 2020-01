Julie rentre à la villa avec son ex Hugo. Les chambres vont donc être redistribuées. Antoine refuse de laisser sa place à Julie et son ex…. Et encore moins de dormir avec eux… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés vendredi 10 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.