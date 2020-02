Julie, sous le charme du nouveau cœur brisé ?

Un nouveau cœur brisé intègre la villa ! Et Julie le connait bien… Le comportement de la jeune femme entraine une dispute dans son couple. Antoine pète un câble et a le geste de trop avec Julie… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 27 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.