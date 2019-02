La relation de Shushu et Julien : les montagnes russes ! Après quelques petites intempéries, Julien décide de revoir Shushu car celle-ci lui manque... Julien se rend compte qu'il est plus attaché qu'il ne le pensait à Shushu. Ils ont donc décidé de se donner une chance, de profiter tous les deux et de voir ce que l'avenir leur reserve ...? Réponse dans l’épisode 49 de La Villa des cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.