Julien et Vivian mettent en garde Bilal : "Morgane, je ne la sens pas !"

Depuis son arrivée dans La villa, Morgane n’a pas fait bonne impression du côté des cœurs brisés. Julien et Vivian prennent à part Bilal et tentent de lui ouvrir les yeux concernant sa prétendante. « Moi, je ne la sent pas du tout » confie Julie, avant d’ajouter : « Elle ne vas pas t’aider à régler ta problématique celle-ci ». Bilal, qui n’a pas de doute concernant sa sincérité va-t-il écouter son cœur, ou ses amis ? Extrait de l’épisode 87 de La villa des cœurs brisés 3 diffusé le 10 avril sur TFX.